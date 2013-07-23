Прокуратура: Павличенки травмувалися саме під час вбивства судді

Апеляційний суд м. Києва в ході апеляційного розгляду кримінальної справи про вбивство судді Шевченківського райсуду Сергія Зубкова оголосив результати додаткових судово-медичних експертиз тілесних ушкоджень, наявних у Дмитра та Сергія Павличенків на момент їхнього затримання.

Як повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва, зокрема, додаткова СМЕ підтвердила висновки експертизи, проведеної в ході досудового розслідування, згідно з якими тілесні ушкодження Дмитра та Сергія Павличенків отримані ними саме під час вчинення вбивства судді Зубкова 21 березня 2011 року. При цьому експерт категорично заявив, що травми засуджених не могли з’явитися в інший час та за обставин, на які вказували Павличенки.

Такі висновки спеціаліст СМЕ надав, спираючись на матеріали, здобуті у ході досудового слідства, зазначається в повідомленні прокуратури.

Також прокуратура зазначає, що Павличенки, які самі й вносили клопотання про додаткову СМЕ, у подальшому відмовилися її проходити.

Нагадаємо, 3 липня Апеляційний суд Києва переніс на 23 липня судове засідання у справі про розгляд скарги на вирок Павличенкам.

Як повідомляв УНІАН, суддя Шевченківського районного суду Києва Зубков був убитий 21 березня 2011 року в під'їзді свого будинку в Києві.

Голосіївський райсуд Києва 2 жовтня 2012 року засудив Дмитра Павличенка до довічного ув’язнення, а його сина Сергія Павличенка - до 13 років позбавлення волі за вбивство судді.

14 січня 2013 року Апеляційний суд Києва вирішив провести часткове судове слідство в рамках розгляду скарги на вирок Павличенкам. У своїй скарзі на вирок Павличенки просять генерального прокурора Віктора Пшонку порушити кримінальну справу проти слідчого столичної прокуратури, який, за їхнім твердженням, сфальсифікував матеріали допиту одного з основних свідків.

Разом з тим 31 січня в Апеляційному суді С.Павличенко заявив, що зізнався у вбивстві судді Зубкова під тиском слідства - явку з повинною з нього вибили електрострумом. Павличенко-молодший стверджує, що міліціонери самі казали йому, що говорити під час допиту та слідчого експерименту.

По всій Україні відбулись акції на підтримку батька і сина Павличенків. Громадськість переконана, що вони не причетні до вбивства.