Суд призначив додаткову експертизу тілесних ушкоджень у Павличенків

Апеляційний суд Києва задовольнив клопотання судово-медичного експерта та засуджених у справі про вбивство судді Шевченківського районного суду Сергія Зубкова щодо додаткового дослідження тілесних ушкоджень, встановлених у Дмитра та Сергія Павличенків на час їх затримання.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, з метою забезпечення об'єктивності судового розгляду справи сторона державного обвинувачення не заперечувала проти задоволення зазначених клопотань і вважає за можливе в ході додаткової судово-медичної експертизи ще раз дослідити рани Павличенків, а також встановити час і обставини, за яких вони були отримані.

Наступне засідання призначено на 5 червня 2013 року.

Довідка УНІАН. Суддя Шевченківського районного суду Києва С.Зубков був убитий 21 березня 2011 року в під'їзді свого будинку в Києві.

Голосіївський райсуд Києва 2 жовтня 2012 року засудив Дмитра Павличенка до довічного ув’язнення, а його сина Сергія Павличенка - до 13 років позбавлення волі за вбивство судді.

14 січня Апеляційний суд Києва вирішив провести часткове судове слідство в рамках розгляду скарги на вирок Павличенкам. У своїй скарзі на вирок Павличенки просять генерального прокурора Віктора Пшонку порушити кримінальну справу проти слідчого столичної прокуратури, який, за їхнім твердженням, сфальсифікував матеріали допиту одного з основних свідків.

Разом з тим 31 січня в Апеляційному суді С.Павличенко заявив, що зізнався у вбивстві судді С.Зубкова під тиском слідства - явку з повинною з нього вибили електрострумом. Павличенко-молодший стверджує, що міліціонери самі казали йому, що говорити під час допиту та слідчого експерименту.

По всій Україні відбулись акції на підтримку батька і сина Павличенків. Громадськість переконана, що вони не причетні до вбивства.