Арбузов визначив, для кого закордонні паспорти - у першу чергу

Як передає кореспондент УНІАН, таке доручення Арбузов дав сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

«Міграційній службі — в першу чергу видавати закордонні паспорти громадянам, яким потрібне негайне лікування за кордоном», - сказав Арбузов.

Також він доручив Міністерству фінансів забезпечити запас бланків закордонних паспортів обсягом 50 тисяч екземплярів для того, щоб уникнути виникнення дефіциту документів із сезонних або штучно створених причин.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці червня в Україні виникла затримка з видачею закордонних паспортів. Вона була пов'язана зі зміною виробника бланків цього документа.

8 липня Державна міграційна служба і ДП «Поліграфкомбінат «Україна» уклали договір про закупівлю бланків паспортів громадянина України для виїзду за кордон, який дозволить нормалізувати ситуацію з видачею закордонних паспортів .

Раніше бланки закордонних паспортів виготовляв консорціум ЄДАПС.

23 липня керівництво поліграфкомбінату “Україна” пообіцяло до 2 серпня забезпечити в повному обсязі потребу регіонів у бланках закордонних паспортів.