Арбузов узяв проблему з закордонними паспортами під особистий контроль

10:41, 17 липня 2013
Суспільство
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Перший віце-прем’єр-міністр України Сергій Арбузов вимагає вирішити проблему видачі українцям закордонних паспортів.

Українці досі не можуть отримати закордонні паспорти

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

“На жаль, у розпал відпускного сезону багатьом нашим громадянам довелось зіткнутись з проблемою вчасного отримання закордонних паспортів. Така ситуація є неприпустимою. Звертаю увагу керівництва МВС та Державної міграційної служби на необхідність постійного моніторингу стану видачі закордонних паспортів в усіх регіонах України”, - сказав Арбузов.

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Він також звернув увагу на необхідність забезпечення Державної міграційної служби належною кількістю бланків.

“Слід зазначити, що вже з учорашнього дня кількість черг до підрозділів міграційної служби дещо скоротилась”, - наголосив Арбузов і додав, що таку динаміку необхідно підтримувати та впродовж двох тижнів забезпечити виготовлення і видачу закордонних паспортів у штатному режимі.

Арбузов заявив, що триматиме це питання на особистому контролі.

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