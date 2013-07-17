Арбузов узяв проблему з закордонними паспортами під особистий контроль

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

“На жаль, у розпал відпускного сезону багатьом нашим громадянам довелось зіткнутись з проблемою вчасного отримання закордонних паспортів. Така ситуація є неприпустимою. Звертаю увагу керівництва МВС та Державної міграційної служби на необхідність постійного моніторингу стану видачі закордонних паспортів в усіх регіонах України”, - сказав Арбузов.

На тему: Кабмін зупинив дію постанови про запровадження біометричних паспортів

Він також звернув увагу на необхідність забезпечення Державної міграційної служби належною кількістю бланків.

“Слід зазначити, що вже з учорашнього дня кількість черг до підрозділів міграційної служби дещо скоротилась”, - наголосив Арбузов і додав, що таку динаміку необхідно підтримувати та впродовж двох тижнів забезпечити виготовлення і видачу закордонних паспортів у штатному режимі.

Арбузов заявив, що триматиме це питання на особистому контролі.