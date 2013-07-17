Арбузов узяв проблему з закордонними паспортами під особистий контроль
Перший віце-прем’єр-міністр України Сергій Арбузов вимагає вирішити проблему видачі українцям закордонних паспортів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.
“На жаль, у розпал відпускного сезону багатьом нашим громадянам довелось зіткнутись з проблемою вчасного отримання закордонних паспортів. Така ситуація є неприпустимою. Звертаю увагу керівництва МВС та Державної міграційної служби на необхідність постійного моніторингу стану видачі закордонних паспортів в усіх регіонах України”, - сказав Арбузов.
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Він також звернув увагу на необхідність забезпечення Державної міграційної служби належною кількістю бланків.
“Слід зазначити, що вже з учорашнього дня кількість черг до підрозділів міграційної служби дещо скоротилась”, - наголосив Арбузов і додав, що таку динаміку необхідно підтримувати та впродовж двох тижнів забезпечити виготовлення і видачу закордонних паспортів у штатному режимі.
Арбузов заявив, що триматиме це питання на особистому контролі.