Регіонал пропонує створити спецкомісію з оцінки можливих загроз з боку США

Народний депутат від Партії регіонів Вадим Колесніченко зареєстрував у парламенті проект постанови про створення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з питань з'ясування рівня загрози для національної безпеки України, яку становлять програми зі збору і пошуку даних, що застосовуються спеціальними службами США.

Текст проекту постанови на сайті ВР поки не оприлюднено.

Як повідомляв УНІАН, 15 липня генеральний секретар Міжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ) Хамадун Туре на прес-конференції в Женеві висловив упевненість, що світ знаходиться в стані інформаційної війни, і для багатьох урядів практика шпигунства в Інтернеті, про що активно йдеться в останні тижні, - буденність.

"На жаль, в світі йде інформаційна війна. Я б хотів, щоб її не було, але вона є, - сказав глава спеціалізованої установи ООН. - Я говорив минулого тижня з одним послом, і він мені сказав: "Я не розумію, чому європейці так здивовані, ми все це робимо".

"У світі більше немає суперсили. У кіберпросторі все вирішує людський мозок. Одні з найбільш шкідливих вірусів створювалися на ноутбуках вартістю менше тисячі доларів", - зауважив глава МСЕ.