Колесніченко: у Києві не вистачає російськомовних шкіл і класів

03:30, 15 травня 2013
Суспільство
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Народний депутат України, голова Ради Правозахисного громадського руху «Російськомовна Україна» Вадим Колесніченко упевнений, що кількість російськомовних шкіл та класів у Києві потрібно збільшити.

Вадим Колесніченко на прес-конференції в УНІАН

Про це народний депутат повідомив під час прес-конференції в УНІАН.

"В цілому у Києві на сьогодні працює 7 закладів (1,57% від загальної кількості) із навчанням на російській мові у 4 районах: Голосіївському, Деснянському, Солом'янському та Шевченківському", - зазначив Колесніченко.

За його словами, у Києві є також 12 закладів, в яких школярів навчають, як російською так і українською мовами. Проте, як наголосив Колесніченко, такої кількості закладів недостатньо, адже попит на російськомовні класи серед батьків, які хочуть віддати своїх дітей до перших класів у цьому році набагато більший. Так, він зазначив, що станом на квітень до гімназії №178 було подано 240 заяв на 120 місць, до гімназії №153 було подано 173 заяви на 56 місць, до спеціалізованої школи №135 — 70 заяв на 50 місць, а до спеціалізованої школи №57 станом на квітень прийом заяв був припинений.

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Колесніченко наголосив, що цього ж дня мав розмову з міністром освіти України Дмитром Табачником, який пообіцяв 15 травня провести зустріч із батьками, які не можуть віддати своїх дітей на навчання до російськомовних шкіл.

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