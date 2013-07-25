Луценко пояснив, чому не піде в президенти в 2015 році

Навіть не маючи судової заборони обіймати посади з розпорядчими функціями Луценко все одно не балотувався б у президенти, тому що опозиції потрібна людина з об’єктивною точкою зору не зацікавлена у цій посаді, для допомоги та дружної критики. Про це в інтерв’ю «5 каналу» заявив громадський діяч Юрій Луценко.

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«Я не піду в президенти, і не тому що не дозволяє нинішній закон президента, і не тільки тому, що рішенням суду мені заборонено обіймати будь-які розпорядчі функції протягом наступних трьох років, а тому що вважаю, що в українській опозиційній політиці має бути людина у якої є об’єктивне право на дружню допомогу, в тому числі на дружню критику публічно не намагаючись стати ні президентом, ні прем’єром, ні міністром, ні навіть депутатом», сказав він.