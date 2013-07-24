Луценко заявив, що мріє стати депутатом Європарламенту

Про це він заявив в інтерв'ю 5 каналу, повідомляє Українська Правда.

"В тюрмі мені прийшло одне з інтерв'ю… Таке цікаве запитання "Яка у вас мрія?". Я надовго замислився над таким простим запитанням, віджартувався, сказав, що після Наталі Королевської навіть стрьомно відповідати на таке запитання", - сказав Луценко.

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"Але потім, декілька ночей подумавши, я сформулював свою мрію, у мене їх дві: по-перше, я хочу стати депутатом Європарламенту від України, і друге – я хочу бути граючим тренером, а може і просто тренером, молодої політичної команди, яка замінить моє покоління в українській політиці", - додав екс-міністр внутрішніх справ.

Водночас він уточнив, що говорить не про лідерів парламентської опозиції Тягнибока, Яценюка і Кличка, а "про тих людей, яким сьогодні 25-30 років і які вперше входять в українську політику".