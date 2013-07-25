До Януковича і Путіна пустять по 15 українських та російських журналістів

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, зокрема, заплановано зустріч Президента України з Президентом Російської Федерації Володимиром Путіним (АПУ, вул. Банкова, 11).

На початку зустрічі запланована протокольна зйомка. Працюють прес-служби президентів та по 15 представників українських та російських ЗМІ.

Акредитацію представників ЗМІ проводить Головне управління прес-служби та комунікацій Адміністрації Президента України до 18:00 24 липня ц.р. за телефонами +380 (44) 255-63-18.

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Про час проведення зустрічей буде повідомлено додатково.

Як повідомляв УНІАН, 23 липня директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс зазначив, що президенти Росії Володимир Путін, Молдови Ніколае Тімофті та Сербії Томіслав Ніколіч візьмуть участь у святкуванні 1025-річчя Хрещення Київської Русі.