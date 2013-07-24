У неділю Янукович і Путін разом поїдуть у Севастополь
14:46, 24 липня 2013Політика
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Янукович і Путін 28 липня у Севастополі візьмуть участь в урочистостях з нагоди Дня флоту України та Дня ВМС Росії.
Президенти завітають на святкування дня флотів
У неділю, 28 липня, Президент України Віктор Янукович та Президент Російської Федерації Володимир Путін у Севастополі візьмуть участь в урочистих заходах з нагоди Дня флоту України та Дня військово-морського флоту Російської Федерації.
Як повідомляє прес-служба глави Української держави, з питань акредитації необхідно звертатись до відділу у справах преси та інформації Севастопольської міської державної адміністрації за тел.: 0692 54 23 56, 54 59 36.
Акредитація, проведена прес-центром Командування ВМС ЗС України, також є дійсною.
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