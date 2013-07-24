У неділю Янукович і Путін разом поїдуть у Севастополь

У неділю, 28 липня, Президент України Віктор Янукович та Президент Російської Федерації Володимир Путін у Севастополі візьмуть участь в урочистих заходах з нагоди Дня флоту України та Дня військово-морського флоту Російської Федерації.

Як повідомляє прес-служба глави Української держави, з питань акредитації необхідно звертатись до відділу у справах преси та інформації Севастопольської міської державної адміністрації за тел.: 0692 54 23 56, 54 59 36.

Акредитація, проведена прес-центром Командування ВМС ЗС України, також є дійсною.