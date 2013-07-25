Сніцарчук і Содель оскаржать закриття провадження про бездіяльність міліції

Про це у коментарі «Телекритиці» розказала представник журналістів Вікторія Кіріна.

На тему: Прокуратура закрила справу про бездіяльність міліції на акції 18 травня

«Ця постанова є невмотивованою та безпідставною. Більш ґрунтовно ми знатимемо про обставини справи, коли отримаємо можливість ознайомитись з усіма матеріалами, які є на сьогодні у кримінальному провадженні, зрозуміємо, які дії були вчинені для встановлення обставин інциденту. Ми заявляли клопотання про проведення слідчих дій, які належним чином розглянуті не були. У будь-якому разі ми оскаржуватимемо цю постанову, особливо у тій частині, що стосується Ольги Сніцарчук та Владислава Соделя», - зазначила Кіріна.

За її словами, постанову прокуратури було направлено звичайною поштовою кореспонденцією із зазначенням неправильного індексу. Тому між датою направлення та отримання є суттєві розбіжності.

«Ми маємо право оскаржувати рішення з моменту отримання. І ми не можемо вважатись такими, що пропустили термін оскаження», - додала вона.

Нагадаємо, 24 липня стало відомо, що столична прокуратура закрила кримінальне провадження щодо бездіяльності правоохоронців під час нападу на кореспондента «5-го каналу» Ольгу Сніцарчук і фотокореспондента видання «КоммерсантЪ-Украина» Владислава Соделя.

18 травня ц. р. в Києві під час мітингу опозиції невідомі у спортивних костюмах до крові побили журналістів Сніцарчук та Соделя. Це відбувалося на очах правоохоронців, які не захищали журналістів, хоча ті зверталися по допомогу.

Кримінальне провадження за фактом нападу було відкрито спочатку за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження), а після акції журналістів - також за 171 статтею ККУ (перешкоджання журналістській діяльності).