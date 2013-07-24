Прокуратура закрила справу про бездіяльність міліції на акції 18 травня

Як повідомляє 5 канал, у постанові слідчого про закриття справи йдеться, що хуліганські дії проти журналістів були припинені саме завдяки втручанню працівників міліції.

«А випадки нерішучості деяких з них можна пояснити невмінням таких міліціонерів швидко оцінити обставини подій», - зазначається в постанові.

На тему: Міліції красномовно нагадали про всіх побитих журналістів

Як повідомляв УНІАН, 18 травня у Києві проходили акція опозиції «Вставай, Україно!» і антифашистський марш, організований Партією регіонів. Під час акції опозиції сталися сутички між прихильниками партії «Свобода» і молодиками в спортивних костюмах.

Біля будівлі Головного управління МВС в Києві на вулиці Володимирській молодики спортивної статури побили журналістку «5 каналу» Сніцарчук і фотокора Соделя, які знімали бійку.

Содель повідомив, що міліція не втручалася в інцидент, хоча журналісти неодноразово просили правоохоронців захистити їх.