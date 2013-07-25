Екс-кандидат у президенти Білорусі Некляєв у в'язницю не сяде

Він був засуджений у травні 2011 року на два роки позбавлення волі з відстрочкою виконання покарання.

Прийшовши на суд у четвер, Некляєв розраховував, що відбудеться повторне судове засідання, однак йому вручили постанову, де йшлося, що засідання відбулося без нього і він звільнений від відбування покарання, пише РІА Новости.

У постанові сказано, що суд ухвалив рішення, виходячи з позитивної характеристики Некляєва і його віку.

Сам політик висловив здивування у зв'язку з тим, що суд відбувся без нього. Тим не менш, він не вважає себе винним в організації масових заворушень.

"Моя позиція не змінилась: я не вважаю себе ні в чому винним, не здійснював ніяких злочинів, не порушував закону", - сказав Некляєв.

Минулого тижня від відбування покарання була звільнена білоруська опозиційна журналістка, кореспондент російської "Нової газети" Ірина Халіп, яка також була засуджена на два роки позбавлення волі з відстрочкою виконання вироку.

Багато аналітиків пов'язують ці судові рішення з потеплінням у відносинах Білорусі і Євросоюзу, який вводив санкції проти Мінська, розцінивши судові вироки лідерам опозиції як політичні репресії.