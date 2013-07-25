Кирило вірить, що Росія, Україна і Білорусь будуть однією духовною сім'єю

22:13, 25 липня 2013
Політика
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Патріарх Московський і всієї Русі Кирил відкрив концерт на Красній площі в Москві на честь 1025-річчя Хрещення Русі і заявив, що вірить у міцність християнського фундаменту, який духовно об'єднує Росію, Україну та Білорусь.

Патріарх Кирило вірить у міцність духовного фундаменту

"1025 років тому був закладений фундамент нашого національного, духовного та культурного життя. Наші пращури прийняли християнську віру, а разом з нею систему цінностей, мораль, сила якої така, що ніякі історичні перипетії не здатні були її зруйнувати", - цитує очільника Російської православної церкви РІА Новости.

За його словами, незважаючи на те, що народи Росії, України та Білорусі живуть сьогодні в різних країнах, духовний фундамент залишається спільним і єднає слов'ян.

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"Я вірю, що цей фундамент ніколи не буде зруйнований. Це залежатиме від усіх вас, від усього нашого народу і його здатності захистити те, що йому дороге, від його здатності влаштовувати своє життя на тому фундаменті, сила і міцність якого випробувані століттями. Якщо буде так, то буде сильною і квітучою Росія, сильною і квітучою Україна, сильною і квітучою Білорусія, і всі ми разом будемо однією духовною сім'єю ... Розуміння історії - фактор, який здатний визначити наше майбутнє", - переконаний патріарх.

На концерт прийшли тисячі глядачів, для зручності яких з боків від сцени і в центрі площі встановили великі екрани. На площу пускали всіх охочих, навіть велосипедистів.

У концерті беруть участь Центральний військовий оркестр міністерства оборони Росії, Державний академічний російський народний ансамбль "Росія" імені Людмили Зикіної, соліст театру "Гелікон-Опера" Олексій Ісаєв, ансамбль "Сябри" (Білорусь), вокальний квартет "Гетьман", Кубанський козацький хор, Московський синодальний хор, ансамбль "Дзвони Росії", хор московського Стрітенського монастиря, ансамбль "ІХТІС", Ольга Кормухіна, Пелагея, Діана Гурцька. Вхід вільний.

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