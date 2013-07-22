Путін: Росія, Україна та Білорусь - єдиний духовний простір

Про це він сказав в документальному фільмі "Друге хрещення Русі", який показали по телеканалу "Росія" в понеділок, передає РІА Новости.

"По суті, в основі і російської нації, і російської держави лежать єдині цінності, які об'єднували всю велику європейську територію, на якій сьогодні розташовуються і Росія, і Україна, і Білорусь. Це єдиний духовний ціннісний простір, і це дуже серйозний фактор об'єднання народу", - сказав Путін.

На тему: У Києві презентували заходи до 1025-річчя Хрещення Русі

Також президент Росії вважає, що повернення росіян до православної віри сталося природним шляхом, без підштовхування з боку держави і навіть самої церкви.

"Виникає питання: чому це сталося? Люди нашого покоління пам'ятають про те, як виглядав кодекс будівника комунізму, по суті це який був спрощена згадка про релігійно-моральні принципи практично всіх традиційних сучасних релігій, і коли навіть ця спрощена форма перестала існувати, виник моральний вакуум, який міг бути заповнений тільки одним - поверненням до справжніх, істинних цінностей", - зауважив Путін.

За його словами, цими цінностями могли бути тільки цінності релігійного характеру. "Тому не дивно, що суспільство саме, без підштовхування ззовні з боку влади і навіть з боку церкви ... саме звернулося до своїх коренів, до віри, до духовних цінностей. Це було природним відродженням російського народу", - зазначив президент Росії.

Він зазначив, що росіяни завжди зверталися до православ'я в найкритичніші моменти в історії своєї батьківщини. "Коли почалася Велика Вітчизняна війна, першим, хто звернувся до радянського народу, був Молотов, який звернувся "громадяни та громадянки". А коли виступав Сталін, незважаючи на його жорстке і навіть жорстоке ставлення до церкви, він звернувся "брати і сестри". І в цьому був величезний сенс, тому що таке звернення - не просто слова, це було звернення до серця, до душ, до історії, до наших коренів для того, щоб змалювати трагізм цих подій, а по-друге, мобілізувати на захист своєї Батьківщини", - сказав очільник РФ.

За словами Путіна, сьогодні у церкви і держави є багато напрямів для співпраці, зокрема, підтримка інституту сім'ї, виховання дітей та молоді, допомога інвалідам, людям, що перебувають у місцях позбавлення волі. "Церква тут природний партнер держави", - підкреслив Путін.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін підтвердив намір відвідати Київ з нагоди святкування 1025-річчя Хрещення Київської Русі.