Філарет і Володимир зустрілися в «Мистецькому арсеналі» (фото)
Сьогодні в «Мистецькому арсеналі» за участю Президента України Віктора Януковича відкрилася виставка «Велике і Величне».
В Українській православній церкві Московського патріархату моляться про возз'єднання православної церкви в Україні.
Про це сказав митрополит Бориспільський, керівник справами УПЦ МП Антоній (Паканич) в коментарі УНІАН.
Відповідаючи на запитання, чи може святкування 1025-річчя хрещення Київської Русі допомогти у питанні об'єднання двох патріархатів, митрополит відповів, що в УПЦ моляться про таке об'єднання.
«Ми про це молимося, щоб Господь знайшов шляхи для того, щоб ті чада, які відійшли від церкви вселенської, повернулися», - сказав Антоній, додавши, що поки ці шляхи невідомі, але в УПЦ дуже б хотіли знайти їх.
«Українська православна церква в Україні має бути єдиною», - відзначив він.
Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні голови двох конфесій в Україні – патріарх Філарет (УПЦ КП) і митрополит Володимир (УПЦ МП) мали нетривалу зустріч на виставці «Велике і Величне», яка відкрилася сьогодні в «Мистецькому арсеналі» за участю Президента України Віктора Януковича.