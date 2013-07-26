Філарет і Володимир зустрілися в «Мистецькому арсеналі» (фото)

В Українській православній церкві Московського патріархату моляться про возз'єднання православної церкви в Україні.

Про це сказав митрополит Бориспільський, керівник справами УПЦ МП Антоній (Паканич) в коментарі УНІАН.

Відповідаючи на запитання, чи може святкування 1025-річчя хрещення Київської Русі допомогти у питанні об'єднання двох патріархатів, митрополит відповів, що в УПЦ моляться про таке об'єднання.

«Ми про це молимося, щоб Господь знайшов шляхи для того, щоб ті чада, які відійшли від церкви вселенської, повернулися», - сказав Антоній, додавши, що поки ці шляхи невідомі, але в УПЦ дуже б хотіли знайти їх.

«Українська православна церква в Україні має бути єдиною», - відзначив він.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні голови двох конфесій в Україні – патріарх Філарет (УПЦ КП) і митрополит Володимир (УПЦ МП) мали нетривалу зустріч на виставці «Велике і Величне», яка відкрилася сьогодні в «Мистецькому арсеналі» за участю Президента України Віктора Януковича.