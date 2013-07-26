Філарет вважає, що українська церква впливає на політичне життя

Про це він сказав у коментарі УНІАН

«Під час виборів звертаються до церкви за підтримкою? Звертаються. А якщо звертаються – значить, впливає», - вважає Філарет.

Водночас він висловив думку, що головний вплив церкви відбувається не на державу в цілому, а на суспільство, на збереження моралі, духовності, єдності, злагоди в ньому. «Ці цінності може нести церква. І тому цей влив є. Без церкви Української держави не буде, так само як і без держави не може бути єдиної помісної православної церкви, тому ми взаємопов’язані», - сказав глава Української православної церкви Київського патріархату.

При цьому він наголосив на важливості того, щоб церква і держава не втручались у справи один одного.