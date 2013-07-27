Путін приїхав на круглий стіл Медведчука і закликав об'єднуватися з РФ

Президент Росії Володимир Путін приїхав на круглий стіл, організований лідером громадського руху "Український вибір" Віктором Медведчуком.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат від Партії регіонів Олег Царьов .

"На наш круглий стіл, присвячений цивілізаційному вибору України, приїхав Путін", - сказано в повідомленні.

Згідно з анонсом заходу він називається "Конференція "Православно-слов'янські цінності - основа цивілізаційного вибору України", - зазначає Українська правда.

Участь у заході беруть: лідер Громадського руху "Український вибір" Віктор Медведчук, радник президента Росії Сергій Глазьєв, керівники провідних наукових установ України та Росії, фахівці та незалежні експерти в галузі права, економісти, політологи, громадські та культурні діячі, представники громадських організацій та ЗМІ.

На тему: Експерти: Путін лякатиме Януковича посиленням торгових воєн і виборами

"Питання: чи близькі українському суспільству "європейські цінності", які нав'язуються єврочиновниками або ж українці виступають за збереження і утвердження споконвічних православно-слов'янських духовних орієнтирів, засад і традицій", - зазначено в анонсі.

Володимир Путін, виступаючи на круглому столі, зазначив, що «Росія поважатиме будь-який вибір України в галузі економічної інтеграції, але вважає, що конкурентні переваги українська економіка може отримати, тільки об'єднавшись з російською».

"Сьогодні йде дуже напружена конкурентна боротьба на світових ринках, за ці ринки. Упевнений, що переважна більшість присутніх тут розуміє, що, тільки об'єднуючи зусилля, ми можемо бути конкурентоспроможними і виграти в цій, досить жорсткою, конкурентній боротьбі. При цьому у нас є всі підстави вважати, що ми можемо і повинні це зробити", - цитує Путіна РІА Новости.