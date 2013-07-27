Експерти: Путін лякатиме Януковича посиленням торгових воєн і виборами

Про це повідомляє Deutsche Welle, нагадуючи, що дедалі частіше звучать повідомлення, які свідчать мало не про торгові війни, які ведуть між собою сусіди. Так, перед приїздом Путіна до Києва прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв 16 липня заявив про рішення уряду не продовжувати квоти на безмитні поставки українських труб. А Росспоживнагляд 19 липня попередив про можливість нового обмеження імпорту українських кондитерських виробів і сирів.

"Посилення торгових воєн буде батогом, яким Путін в ході свого українського турне має намір погрожувати Януковичу", - сказав в інтерв'ю DW політичний аналітик київського Інституту Євро-Атлантичного співробітництва Володимир Горбач. Пряником у цих дискусіях, на його думку, можуть стати обіцянки Путіна надати Києву багатомільярдний кредит.

На тему: У Києві Путін обговорюватиме з Януковичем «найбільш болюче» питання

З цим згоден і професор політології Олексій Гарань. "Є велика кількість невирішених технічних питань з базування Чорноморського флоту в Севастополі, досі не проведено українсько-російського морського кордону на Азовському морі", - нагадав експерт. 25 липня це підтвердив і міністр закордонних справ України Леонід Кожара. Він визнав, що переговори про морський кордон не завершені і що поки сторони лише "вийшли на основоположні принципи", які представлять на затвердження главам держав.

Більшість експертів переконані, що Путін використає свою зустріч з Януковичем для того, щоб спробувати відмовити його від курсу України на євроінтеграцію. "Ітиметься навіть не про втягування України в Митний союз, а про те, щоб не допустити остаточного виходу сусідньої країни із зони зовнішньополітичного впливу Москви. Мається на увазі підписання Україною угоди про асоціацію з Євросоюзом, заплановане на листопад цього року", - сказав Горбач.

Політолог Віктор Небоженко переконаний, що президент Росії привезе до Києва нові аргументи на додачу до "газового шантажу та висміювання Януковича" в російських ЗМІ. "Путін лякатиме Януковича, що в разі підписання угоди про асоціацію на президентських виборах 2015 року в Януковича знайдуться противники його другого президентського терміну серед мільйонів російськомовних православних на Сході України", - наголосив Небоженко.