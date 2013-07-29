Посольство РФ передало МЗС ноту у зв’язку з викраденням дошки Столипіну

Посольство Російської Федерації в Україні передало Міністерству закордонних справ України ноту у зв’язку з викраденням меморіальної дошки міністру внутрішніх справ, прем'єр-міністру Російської імперії (1906-1911) Петру Столипіну в Києві.

Про це УНІАН повідомили в Посольстві РФ в Україні.

"Розраховуємо, що меморіальна дошка буде відновлена на колишньому місці, винні у святотатстві будуть знайдені і понесуть заслужене покарання", - сказано у документі.

Як повідомляв УНІАН, у Києві минулого тижня з будівлі по вул.Гончара, 33, було вкрадено меморіальну дошку Столипіну.

Департамент культури КМДА має намір звернутися з цього приводу до правоохоронних органів.

У вересні 2011 року в Києві на будівлі по вул.Гончара, 33 відкрили меморіальну дошку Столипіну з нагоди 100-ї річниці з дня його смерті.

Через кілька місяців після відкриття дошка зазнала вандалізму — невідомі завдали по ній удари, внаслідок чого на ній залишилися сліди. У російському посольстві засудили цей акт вандалізму і направили ноту з приводу цього інциденту в МЗС України з надією на відповідну реакцію української сторони.