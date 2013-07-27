Путін оглянув Лавру, побував на могилі Столипіна і поцілував святиню

Президент Росії Володимир Путін побував у Києво-Печерській Лаврі, де відвідав Успенський собор, поклонився Хресту Андрія Первозванного і вшанував пам'ять похованого тут Петра Столипіна, передає РІА «Новости».

Як розповів Президенту Росії єпископ Бородянський Варсонофій, Успенський собор був збудований у 1062 році і відроджений після руйнування в 1992-2000 роках. "Сьогодні храм відтворений у всій красі і всій славі", - сказав ієрарх.

Єпископ Варсонофій розповів, що у відтворенні храму велику участь брали ченці, яких зараз в обителі понад 180. Потім він подарував російському президентові написану ченцями Печерську ікону Божої Матері, а чоловічий хор заспівав Путину "довгії літа". Президент потім обійшов собор, розглядаючи його оздоблення.

На тему: Путін вручив нагороди ієрархам УПЦ МП

Переходячи з Успенського собору до Трапезного храму 1895 року, глава Російської держави на кілька хвилин затримався у внутрішньому дворі. Він, уклонивши коліно, поклав букет бордових троянд на могилу російського прем'єра почала XX століття Петра Столипіна, який помер у Києві 5 вересня 1911 року після замаху.

Путін також уклонився Хресту Андрія Первозванного і поцілував святиню, виставлену зараз у Києво-Печерській Лаврі.

Реліквія прибула з Москви у супроводі делегацій всіх помісних православних церков, що беруть участь у торжествах з нагоди 1025-річчя хрещення Русі. За церковним переказом, апостол Андрій дійшов колись до дніпровських круч, благословив цю землю і поставив тут хрест.