Україна відмовилася надати статус біженця фігуранту «болотної справи»

Україна відмовила в наданні статусу біженця представнику «Російського соціалістичного руху» Філіпу Гальцову, який є також фігурантом «болотної справи».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-ланчі регіональний представник управління Верховного комісара ООН у справах біженців у Білорусі, Молдові та Україні Олдріх Андрісек.

«Гальцову було відмовлено в статусі біженця два дні тому», - сказав Андрісек.

Він повідомив, що вчора розмовляв із адвокатом Гальцова, який повідомив йому, що найближчим часом збирається подати апеляцію на рішення до міграційної служби.

«У Державній міграційній службі України ця інформація поки не підтверджується», - додав представник УВКБ ООН.