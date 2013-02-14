Російський опозиціонер просить політпритулку в Україні

Про це повідомили Ленте.ру в правозахисній асоціації «Агора». Опозиціонер побоюється, що в Росії його можуть притягнути до справи не тільки як свідка, але і як обвинуваченого.

Він поїхав в Україну в кінці січня і звернувся до Управління верховного комісара з прав біженців. 6 лютого активіст отримав довідку про здобуття притулку в міграційній службі.

Як пише на своїй сторінці в Facebook правозахисниця Оксана Челишева, яка поспілкувалася з Гальцовим, 12 лютого на співбесіді в службі з ним спілкувався особисто заступник глави відомства на прізвище Дергач (на офіційному сайті серед заступників такої людини немає).

За словами Челишева, Гальцову ставили питання про те, що він робив на Болотній площі 6 травня, а також чи знайомий він з фігурантами справи про підготовку масових заворушень в РФ Сергієм Удальцовим, Леонідом Развозжаевим і Костянтином Лебедєвим. Як зазначає правозахисниця, ті ж питання активісту ставили на допиті в Росії. Челишева також розповіла, що після того, як Гальцов вийшов з будівлі міграційної служби, він виявив за собою стеження.

Філіп Гальцов потрапив у поле зору російських слідчих органів після того, як сам зголосився дати свідчення по «болотній справі», а саме на захист Степана Зіміна - фігуранта цієї справи, - з яким його пов'язують дружні стосунки. В інтерв'ю «Дощу» активіст розповідав, як в жовтні 2012 року до нього вломилися оперативники і силою відвезли його на допит в Слідчий комітет РФ. При цьому, за словами Гальцова, дорогою його всіляко ображали, а один зі співробітників його кілька разів ударив.

Як повідомляв УНІАН, 24 жовтня Координаційна рада російської опозиції зажадала від Президента Росії Володимира Путіна припинити тиск на їхніх прихильників. «У Росії тривають масштабні переслідування інакомислячих. На масові протестні виступи громадян влада відповіла поліцейськими провокаціями і прямим силовим тиском на своїх опонентів», - підкреслюється в заяві.

Рада нагадує, що 6 травня 2012 поліція жорстко розігнала демонстрацію на Болотної площі в Москві. Сотні протестуючих було побито і затримано. За кілька наступних місяців 13 учасників акції протесту були відправлені за грати за сфабрикованим звинуваченням у масових заворушеннях.