Українець, який вижив після зустрічі з прикордонниками РФ, готується до виписки

Про це повідомив РІА "Новости" представник Єйської центральної райлікарні.

У середині липня в Азовському морі в районі російського селища Воронцовка зіткнулися український риболовецький баркас і катер берегової охорони прикордонної служби Росії. Четверо українців загинули, одному вдалося врятуватися. Його доставили в лікарню Єйська.

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"Пацієнт готується до виписки, його випишуть вже сьогодні (у четвер)", - сказав співрозмовник агентства.