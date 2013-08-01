Українець, який вижив після зустрічі з прикордонниками РФ, готується до виписки
09:26, 01 серпня 2013Політика
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Лікарі в четвер випишуть громадянина України, який вижив в результаті зіткнення в Азовському морі українського баркаса з російським прикордонним катером і знаходиться на лікуванні в Єйську.
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Про це повідомив РІА "Новости" представник Єйської центральної райлікарні.
У середині липня в Азовському морі в районі російського селища Воронцовка зіткнулися український риболовецький баркас і катер берегової охорони прикордонної служби Росії. Четверо українців загинули, одному вдалося врятуватися. Його доставили в лікарню Єйська.
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"Пацієнт готується до виписки, його випишуть вже сьогодні (у четвер)", - сказав співрозмовник агентства.
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