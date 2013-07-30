Учасник інциденту в Азовському морі каже, що росіяни стріляли з автомата

Рибалка Олександр Федорович, якому пощастило вижити після зіткнення катера берегової охорони Прикордонної служби Росії і українського баркаса в Азовському морі, упевнений, що російські прикордонники нічого не зробили для порятунку рибалок.

Про це пише газета ”Вести”.

Зокрема, дружина рибалки Марина передала «Вестям» слова Федоровича про те, що по українських рибалках російські прикордонники відкрили вогонь без попередження. «Самі прикордонники говорять, що зробили три постріли у повітря, але Саша мені розповів, що по них стріляли автоматними чергами», - заявила жінка.

Крім того, вона зазначила, що після того, як Федоровича витягнули з води, і він розповів, що з ним було ще четверо рибалок, прикордонники не намагалися вжити якихось заходів для їх пошуку, чекали на рятувальників, на яких і звалили пошуки потопаючих. Саме це, на думку Федоровича, стало причиною загибелі решти рибалок, яких можна було врятувати.

Марина звертає увагу ще на один нюанс: «У Ростові-на-Дону я зустрічалася з нашим консулом, і поцікавилася, у скількох милях від нашого берега вони перебували. Мені відповіли - 9 миль, а це - нейтральні води».

При цьому джерела “Вестей” у Донецькому прикордонному загоні повідомили, що на Азовському морі, на відміну від Чорного, взагалі немає нейтральних вод, оскільки кордони не демарковані, і порушенням кордону фактично вважається причалювання судна вже до самого берега. Тобто, порушення кордону з боку українських рибалок не було. Водночас, за словами прикордонників, будь-яке судно зобов'язане відреагувати на вимогу прикордонного катера зупинитися і пред'явити документи.

Раніше російські прикордонники заявили, що човен українців сам перекинувся. Вони робили багато спроб зв'язатися з порушниками кордону, але марно. У результаті було ухвалено рішення зближуватися з човном і його оглянути. Але порушники зробили небезпечний маневр, і перекинулися, одного з членів екіпажу прикордонники підняли на борт.

Як повідомляв УНІАН, увечері 17 липня катер Прикордонної служби Росії зіткнувся в Азовському морі з українським баркасом. Двоє рибалок загинули. Пізніше були знайдені тіла ще двох загиблих рибалок. Одного з членів екіпажу врятували.

22 липня військове слідче управління Слідчого комітету РФ по Південному військовому округу повідомило про порушення кримінальної справи за фактом зіткнення російського прикордонного катера з українським човном. Справу порушено за статтею "Порушення правил кораблеводіння", якою передбачається до семи років позбавлення волі.

22 липня газета "Вести", посилаючись на анонімні джерела у селі Безіменному, звідки родом загиблі рибалки, написала, що їх односельці розповідають, що російські прикордонники відкрили вогонь з автоматів під час переслідування човна.