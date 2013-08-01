Міліція поновила справу проти сина сумського мера, закриту 6 років тому

Про це УНІАН повідомив співробітник сектора зі зв'язків із громадськістю УМВС у Сумській області Андрій Корчака.

За його словами, 29 липня прокуратура Сум скасувала рішення слідчого про закриття цієї справи, датованої 2006 р., і 30 липня матеріали справи було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

«Дорозслідування проводитиме Сумське міське управління міліції», – сказав Корчака.

У свою чергу, за інформацією першого заступника прокурора Сум Сергія Маслюка, «прокуратура розглянула колективну скаргу про те, що шість років тому незаконно було закрито кримінальну справу, в якій фігурував син мера Максим Мінаєв», і скасувала рішення слідчого про закриття цієї справи.

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Водночас, у середу, 31 липня, на сесію Сумської міськради на розгляд було винесено питання про скасування рішення виконкому про надання раніше Маслюку квартири.

Г.Мінаєв заявив, що службову квартиру правоохоронець одержав незаконно, без дотримання звичайної процедури, і до того ж з порушенням всіх норм приватизував на тещу. Проте депутатських голосів для повернення квартири не вистачило, хоча «за» у повному складі проголосувала промерська фракція «Рідне місто».

Тим часом, мер Сум сьогодні, 1 серпня, на прес-конференції заявив журналістам, що на нього чиниться тиск. «Те, що зараз відбувається впродовж кількох тижнів чи кількох місяців, є звичайним тиском на мене. У понеділок я написав лист до Генеральної прокуратури про те, що на мене чиниться тиск. Подивлюся на реагування Генпрокуратури, і тоді опублікую всі документи, пов'язані з тим, як на мене чиниться тиск», - заявив мер, запевнивши журналістів, що спроби його недругів залишаться безуспішними.

Сам скандал з Максимом Мінаєвим розігрався в період виборчої кампанії 2006 р., коли його батько вперше балотувався на пост міського голови Сум. Проте, Г.Мінаєв був обраний мером Сум у березні 2006 р., а потім переобраний у жовтні 2010 р.

Згідно з матеріалами цієї справи, в ніч з 19 на 20 лютого 2006 р. у Сумах в нічному клубі «Ельдорадо» проходила студентська вечірка, під час якої проводився конкурс, хто першим вип'є келих пива. Студент Максим Мінаєв випив його першим, інший студент оскаржив цей факт. Між ними зав'язалася бійка. М.Мінаєв завдав келихом тілесні ушкодження супернику, якого з травмами доставили до лікарні, де йому наклали на обличчя 16 швів. Міліція порушила тоді кримінальну справу за ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Пізніше її перекваліфікували на умисне тяжке тілесне ушкодження, а потім взагалі закрили у зв'язку з відсутністю складу злочину. Прокуратура не оскаржувала тоді це рішення.