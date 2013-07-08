Одарич заявляє, що черкаський губернатор організовує тиск на бізнес його дружини

Про залякування своєї дружини, яка є власницею магазину, Одарич написав на своїй сторінці у Facebook.

Одарич повідомив, що до магазину його дружини - Анжели, зателефонував чоловік, який назвався начальником ДПІ міста Черкаси Юрієм Байбузом, та попросив йому перетелефонувати.

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Екс-мер Черкас заявив, що у телефонній розмові чоловік наказав його дружині закрити магазин і в понеділок з «усіма документами» з'явитися до нього, а також висловив погрозу: «Якщо протягом 15 хвилин не закриєш магазин, ти дізнаєшся, хто ми такі», - цитує Одарича Тиждень.ua.

«Пане Тулубе, невже ви щиро вірите, що вам вдасться мене залякати такими дзвінками? Чи викликами в прокуратуру у п'ятницю пообіді? Чи закриттям магазину? Обіцяю вам одне – за все доведеться відповісти. І вам, і вашим виконавцям. Ви перейшли межу», - написав Одарич.

Як повідомляв УНІАН, 24 квітня депутати Черкаської міськради припинили повноваження Одарича на посаді мера Черкас. Він оскаржив це рішення у суді, але програв його.

Згодом Одаричу вручили письмову підозру у завданні збитків міському бюджету на загальну суму майже 600 тис. грн.