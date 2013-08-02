Світовий конгрес українців закликає Януковича негайно звільнити Тимошенко

Про це повідомляється на сайті СКУ.

У Світовому конгресі українців вказують, що ЄСПЛ своїм рішенням від 30 квітня 2013 року в справі Тимошенко одноголосно визнав, що увесь термін досудового ув`язнення екс-прем’єр-міністра України був свавільним і незаконним, і це рішення 31 липня набуло чинності.

“Світовий конгрес українців наголошує, що звільнення лідера опозиції Юлії Тимошенко залишається критичною вимогою ЄС для підписання Угоди про асоціацію між ЄС і Україною під час Третього саміту “Східного партнерства” у Вільнюсі 28-29 листопада», - підкреслюється у зверненні.

На переконання СКУ, звільнення Тимошенко «послало б сильний сигнал про зобов’язання владних структур відносно євроінтеграції України”.

Копії відповідного звернення були також направлені Президенту Європейського парламенту Мартіну Шульцу, Президенту Європейської ради Герману Ван Ромпею, Президенту Європейської комісії Жозе Мануелю Баррозо, Генеральному секретарю Ради Європи Торбйорну Ягланду, Високому представнику ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кетрін Ештон та колишньому Президенту Європарламенту Єжи Бузеку.

***Світовий конгрес українців є міжнародною координаційною надбудовою українських громад у діаспорі, що представляє інтереси понад 20 млн українців. СКУ об’єднує в своєму складі українські організації із 33 країн та підтримує зв’язки з українцями ще 14 країн.