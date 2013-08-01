Захист Тимошенко подав до Верховного суду заяву на перегляд вироку в газовій справі

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам захисник Тимошенко Сергій Власенко після реєстрації відповідної заяви у суді.

«Щойно захист Тимошенко зареєстрував у Вищому спеціалізованому суді заяву Юлії Володимирівни до Верховного суду про перегляд і скасування політично вмотивованого вироку у газовій справі», - сказав Власенко.

Він нагадав, що вчора набуло статусу остаточного рішення Європейського суду, яким було встановлено, “що справу слухав упереджений суддя, що Тимошенко була арештована не внаслідок старого КПК, а внаслідок суддівського і прокурорського політично вмотивованого свавілля”.

“Це надає захисту Тимошенко підстави сподіватись на те, що Верховний суд, якщо він ще залишився судом, скасує незаконний та політично вмотивований вирок, звільнивши негайно Тимошенко з Качанівської колонії”, - сказав Власенко.

Він також наголосив, що очевидним є те, що подана сьогодні захисниками Тимошенко заява підлягає розгляду.

За його словами, закон надає Вищому спеціалізованому суду 15 днів на вирішення питання, чи передавати справу до Верховного суду.

“Відповідно впродовж цих 15 днів ми очікуємо від Вищого спеціалізованого суду єдино важливого законного рішення у цій справі, а саме прийняття рішення про передачу справи на розгляд у Верховний суд. Від Верховного суду ми просимо скасування цього вироку і звільнення Тимошенко”, - сказав Власенко, додавши, що якщо суд цього не зробить, то в чергове засвідчить те, що в Україні відсутнє правосуддя.

Він також зазначив, що якщо Верховний суд не скасує вирок, то в чергове засвідчить про тотальну руйнацію судової системи в Україні.

На уточнююче запитання журналістів, якщо заяву передадуть до Верховного суду, то у які найкоротші терміни може бути ухвалено рішення і чи встигнуть винести рішення до листопада, Власенко відповів, «якщо захочуть, то можуть встигнути це зробити за один день, відповідно до вимог КПК справа сьогодні повинна бути передана до судді-відповідача у Вищому спеціалізованому суді, надалі у них є 15 днів на вирішення питання про передачу чи непередачу цієї справи у Верховний суд, в день рішення визначається суддя-відповідач у Верховному суді, який готує справу до розгляду і справа може бути розглянута в найстисліші терміни».

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня Європейський суд з прав людини визнав незаконним, політично мотивованим та свавільним арешт Тимошенко 5 серпня 2011 року у рамках судового розгляду так званої "газової" справи.

Згідно з Європейською конвенцією з прав людини, контроль за виконанням рішення Євросуду покладається на Комітет міністрів Ради Європи.

Одразу після оголошення рішення Європейського суду країни Європейського Союзу, США та міжнародні організації закликали владу України негайно його виконати та звільнити Тимошенко.

18 липня у прес-службі Міністерства юстиції заявили, що Україна виконала рішення ЄСПЛ за скаргою Тимошенко.

Довідка УНІАН. Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році. З кінця грудня 2011 року вона відбуває термін у Качанівській колонії в Харкові. З травня 2012 року через погіршення здоров’я Тимошенко перебуває на лікуванні в лікарні «Укрзалізниці» у Харкові.