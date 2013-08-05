Печерський суд «реанімував» справу проти Кличка, Яценюка і Тягнибока

Як передає кореспондент УНІАН, рішення суду оголосила на попередньому засіданні головуючий суддя Олеся Батрин.

В ході попередніх слухань скарги громадянки Іванової до лідерів опозиційних фракцій з приводу блокування роботи ВР представник Кличка Володимир Бондаренко подав на розгляд суду клопотання про закриття провадження через неможливість розгляду скарги у цивільному судочинстві.

“На сьогодні ми бачимо законодавчу колізію, коли спір є суто адміністративний, проте відповідачі не є суб’єктами владних повноважень. Суб’єкти є цивільні особи, але спір не є цивільним. Тут є колізія, яка законодавчо не врегульована. Це питання не до суду і не до відповідачів”, - сказав Бондаренко, додавши, що саме з цих причин відповідне провадження було закрите Голосіївський районним судом Києва.

У свою чергу Іванова зазначила, що представникам народних депутатів “некоректно подавати клопотання про закриття провадження і в адміністративному, і в цивільному судочинстві”. “Представники лідерів опозиції говорять, що дії народних депутатів є законними, а я кажу - незаконними. В цьому полягає спір. Відповідно до п.10 ч.2 ст.16 Цивільного кодексу, можна визначати дії посадових осіб незаконними. Тому я вважаю, що можливо розглядати цю справу в порядку цивільного судочинства”, - сказала Іванова.

Після нетривалої перерви суддя Батрин не задовольнила клопотання представника Кличка.

Крім того, на минулому засідання Іванова просила суд залучити як третю особу в суді голову Верховної Ради України Володимира Рибака, оскільки рішенням суду, в разі задоволення її скарги, можуть вирішитися права та обов’язки Рибака. Проте на сьогоднішнє засідання спікер парламенту не з’явився, попросивши суд розглядати справу без його участі.

Після цього, враховуючи те, що Іванова подала доповнення до позовної заяви, а голова Верховної Ради, як третя особа, не був ознайомлений з ними, суддя винесла рішення призначити розгляд справи по суті на 28 серпня на 14.00.

Як повідомляв УНІАН, 10 травня Голосіївський райсуд Києва закрив справу за позовом громадянки Іванової до лідерів трьох опозиційних фракцій щодо протиправних дій під час блокування роботи Верховної Ради.

Цей суд закрив її у зв’язку з тим, що справа не підлягає розгляду у порядку адміністративного судочинства.