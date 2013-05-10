Лідерів опозиції не будуть судити за блокування ВР - позов відхилено
Суд закрив справу за позовом громадянки до лідерів опозиції щодо блокування ВР.
Сьогодні Голосіївський районний суд Києва закрив справу за позовом громадянки Віри Іванової до лідерів трьох опозиційних фракцій: «УДАР» Віталія Кличка, «Батьківщини» Арсенія Яценюка та «Свобода» Олега Тягнибока щодо протиправних дій під час блокування роботи Верховної Ради.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «УДАР».
Суд закрив справу зв’язку з тим, що справа не підлягає розгляду у порядку адміністративного судочинства.
«Тим самим суд задовольнив клопотання представників відповідача», – наголошують в «УДАРі».
«Відповідна ухвала свідчить про те, що під час блокування президії ВР Кличко, Яценюк та Тягнибок не виконували управлінських функцій державних чиновників, а у сесійній залі у цей час проходила акція громадської непокори і протесту проти діючого режиму», - зазначив представник «УДАРу» Віталій Плукар.
У свою чергу секретар Комітету Верховної Ради з питань верховенства права та правосуддя, депутат з фракції «Батьківщина» Павла Петренко додав, що закриття справи проти лідерів опозиції було єдино правильним рішенням суду.
«Суд закрив провадження, не даючи можливості в майбутньому спекулювати цим питанням», - наголосив Петренко, повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».
За його словами, окрім того, що адміністративний суд не наділений повноваженнями розглядати такого роду спори, заявлені позовні вимоги були необґрунтовані по суті: «Позивач так і не змогла пояснити суду, яким чином блокуванням трибуни було порушено її права».
Як повідомлялося, громадянка Іванова звернулася до Голосіївського райсуду з позовом про визнання дій щодо організації та блокування парламентської трибуни лідерами опозиції неправомірними.
11 квітня представники Яценюка, Кличка та Тягнибока подали клопотання про закриття провадження у даній справі, адже блокування трибуни народними депутатами було формою громадського спротиву, а не реалізацією управлінських функцій, а отже, нардепи діяли як громадяни України, а не як суб’єкти владних повноважень.
Саме тому, як наголосили представники опозиції, така справа є непідвідомчою адміністративному суду.