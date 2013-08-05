Яценюк після розмови з Тимошенко вирішив, що для перемоги достатньо віри
Керівники партії «Батьківщина» Арсеній Яценюк, Сергій Пашинський та Арсен Аваков обговорили з екс-прем’єр-міністром України Юлією Тимошенко стратегію ведення президентської виборчої кампанії 2015 року.
Як передає кореспондент УНІАН, про це після чотиригодинної зустрічі з Тимошенко сказав журналістам керівник парламентської фракції “Батьківщина” Яценюк.
“Вона, як завжди, сильна духом, світла розумом, контролює всю ситуацію, знає все, що відбувається, особисто керує процесами об’єднання партій. Сьогодні ми з Юлією Володимирівною обговорили питання стратегії перемоги на президентських виборах, адже з’їзд партії висунув Юлію Володимирівну в Президенти”, - сказав Яценюк.
Він наголосив, що задоволений результатами зустрічі.
Водночас Яценюк відмовився коментувати конкретні кроки президентської виборчої кампанії. “Я дозволю собі не коментувати стратегію, а дозволю собі сказати тільки одне: перемога не в стратегіях, а перемога у вірі і впевненості. Ми впевнені в тому, що ми здатні перемогти”, - наголосив Яценюк.