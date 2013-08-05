До Тимошенко пропустили трьох нардепів
13:19, 05 серпня 2013Політика
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Представників фракції “Батьківщина” Арсенія Яценюка, Арсена Авакова і Сергія Пашинського пустили до екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, яка перебуває в стаціонарі ЦКЛ “Укрзалізниці” в Харкові.
У Тимошенко сьогодні гості
Про це кореспонденту УНІАН повідомив заступник керівника обласної організації ВО “Батьківщина”, депутат Харківської обласної ради Ігор Балута.
За його словами, зустріч розпочалася близько 12.50, після того, як від Тимошенко вийшла її донька та захисниця Євгенія Тимошенко.
Балута зазначив, що на цей час невідомо, скільки триватиме зустріч.
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