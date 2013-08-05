До Тимошенко пропустили трьох нардепів

Про це кореспонденту УНІАН повідомив заступник керівника обласної організації ВО “Батьківщина”, депутат Харківської обласної ради Ігор Балута.

За його словами, зустріч розпочалася близько 12.50, після того, як від Тимошенко вийшла її донька та захисниця Євгенія Тимошенко.

Балута зазначив, що на цей час невідомо, скільки триватиме зустріч.