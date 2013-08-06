У Венесуелі небезпечно виходити на вулицю через «піраній», що крадуть волосся
Жінки бояться виходити на вулицю.
Власниці розкішних зачісок ризикують залишитися без волосся у Венесуелі, де за довгими локонами почалося справжнє полювання. Свою "здобич" грабіжники здають у перукарні. Народ охрестив жінок, що здійснюють подібні злочини "піраньями", - повідомляє Росбалт.
Вони накидаються на жертву і за лічені секунди відрізають у неї волосся.
Часом під дулом пістолета нещасні жертви стрижуть себе самі.
На тему: Wikileaks: Сноуден не прийняв пропозиції Венесуели про політпритулок
Притягти грабіжниць до відповідальності практично неможливо - крадіжка волосся за венесуельськими законами не переслідується.
Зазначимо, що в ПАР відбуваються схожі злочини - тільки жителі ховають волосся від "викрадачів дредів". Злодії діють швидко і безжально, використовуючи всілякі засоби - від ножа до розбитого скла.
Банди "викрадачів дредів" діють переважно на території Йоганнесбурга. Дреди довжиною до плечей продаються по $23-70. Вартість більш довгих кісок досягає $ 230.