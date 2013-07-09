Wikileaks: Сноуден не прийняв пропозицію Венесуели про політпритулок

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на блог Wikileaks у Twitter.

Представники сайту Wikileaks також заявляють, що "країни, що мають стосунок (до надання притулку), виступлять із заявами, коли прийде відповідний час, і якщо він прийде".

Раніше у вівторок в обліковому записі Twitter голови комітету Держдуми з міжнародних справ Олексія Пушкова з'явилося повідомлення, що Сноуден нібито дав згоду на пропозицію президента Венесуели Ніколаса Мадуро про політичний притулок, але через півгодини це повідомлення з мікроблогу зникло. Пушков пізніше пояснив, що цю інформацію він дізнався з випуску теленовин.

Нагадаємо, минулої неділі голова венесуельського МЗС Еліас Хауа заявив, що влада Венесуели чекає у понеділок від Сноудена відповіді на пропозицію про надання притулку. Також президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив у понеділок, що його країна отримала прохання про притулок від Сноудена.