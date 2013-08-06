Місце Мельника в Податковій академії зайняла його заступниця

Виконання обов'язків ректора Національного університету ДПС України покладено на Людмилу Тарангул, першого проректора, проректора з наукової роботи, завідувача кафедри фінансів, доктора економічних наук, професора, яка працює в навчальному закладі понад 17 років.

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства доходів і зборів.

Міністр доходів і зборів України Олександр Клименко під час зустрічі з новим керівником ВНЗ підкреслив важливість збереження репутації університету як одного з найкращих освітніх та наукових закладів України та СНД, а також доручив розробити концепцію інноваційного розвитку навчального закладу.

Як повідомляв УНІАН, Мельника було затримано 27 липня під час одержання від двох громадян України хабарів у розмірі 40 і 80 тис. грн за вступ їхніх родичів до вишу, яким він керує.

1 серпня, Печерський районний суд Києва обрав Мельнику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 27 вересня включно.