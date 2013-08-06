Місце Мельника в Податковій академії зайняла його заступниця
Університет державної податкової служби замість Петра Мельника очолила його заступник Людмила Тарангул.
Виконання обов'язків ректора Національного університету ДПС України покладено на Людмилу Тарангул, першого проректора, проректора з наукової роботи, завідувача кафедри фінансів, доктора економічних наук, професора, яка працює в навчальному закладі понад 17 років.
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Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства доходів і зборів.
Міністр доходів і зборів України Олександр Клименко під час зустрічі з новим керівником ВНЗ підкреслив важливість збереження репутації університету як одного з найкращих освітніх та наукових закладів України та СНД, а також доручив розробити концепцію інноваційного розвитку навчального закладу.
Як повідомляв УНІАН, Мельника було затримано 27 липня під час одержання від двох громадян України хабарів у розмірі 40 і 80 тис. грн за вступ їхніх родичів до вишу, яким він керує.
1 серпня, Печерський районний суд Києва обрав Мельнику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 27 вересня включно.