Прокурор: На Мельника можуть одягнути електронний браслет

Як передає кореспондент УНІАН, про це у коментарі журналістам повідомив державний обвинувач у справі Мельника Максим Лавренюк.

“Питання про апеляцію буде вирішено після детального ознайомлення з ухвалою Печерського районного суду щодо застосування запобіжного заходу для Мельника”, - сказав Лавренюк.

Прокурор також зауважив, що суд зобов’язав підозрюваного повідомляти слідчого чи прокурора про будь-які пересування, в тому числі виїзд до лікарні.

“У випадку порушення зобов’язань, можливо, буде йти мова про зміну запобіжного заходу”, - сказав Лавренюк.

Він також повідомив, що у Мельника не відбирали будь-яких пристроїв для спілкування, в тому числі й телефон.

“Він має право ними користуватись”, - уточнив прокурор.

Крім того, Лавренюк зазначив, що ухвалою суду передбачено застосування щодо Мельника електронного засобу контролю його місця перебування (так званого браслету). Проте, за його словами, питання про застосування такого засобу буде вирішено найближчим часом слідчим на підставі ухвали суду.

Лавренюк також наголосив, що після 27 вересня, якщо буде зібрано достатньо доказів для складання обвинувального акту стосовно Мельника, відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу, обвинувальний акт буде направлено на розгляд Печерського райсуду столиці.

“Триває досудове розслідування. Коментувати щодо достатності доказової бази я не буду”, - зазначив Лавренюк.

Як повідомляв УНІАН, Мельника було затримано 27 липня під час одержання від двох громадян України хабарів у розмірі 40 і 80 тис. грн за вступ їхніх родичів до вишу, яким він керує.

Сьогодні, 1 серпня, Печерський районний суд Києва обрав Мельнику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 27 вересня включно.