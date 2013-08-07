У Грузії відповіли Медведєву: курс на інтеграцію в НАТО перегляду не підлягає

Уряд Грузії не збирається переглядати зовнішньополітичний курс, що передбачає, зокрема, інтеграцію країни в НАТО, заявила в середу віце-спікер парламенту Грузії, один з лідерів правлячої коаліції "Грузинська мрія" Манана Кобахідзе, коментуючи висловлювання прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва про позицію Росії з цього приводу. Медведєв в інтерв'ю грузинському телеканалу "Руставі-2", яке вийшло в ефір напередодні ввечері, заявив, що Росія не може ігнорувати можливу появу серед своїх найближчих сусідів держави-члена НАТО.

"Членство в НАТО і євроатлантичний простір - це наше стратегічне завдання і необхідний крок для нашої оборони. Тому, незважаючи на позицію прем'єра Росії, ми не збираємося переглядати наш курс", - наводить слова Кобахідзе агентство "Новини-Грузія".

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