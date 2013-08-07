Власенко заявляє, що Вищий спецсуд і ВСУ почали з Тимошенко «політичну гру»

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив захисник Тимошенко Сергій Власенко.

Він нагадав, що 1 серпня цього року захист екс-прем’єра подав її заяву через Вищий спеціалізований суд до Верховного суду України щодо скасування політично мотивованого вироку у «газовій справі».

За його словами, Вищий спецсуд мав три дні для того, аби встановити, чи є недоліки в заяві, або передати цю справу на розгляд колегії суддів Вищого спеціалізованого суду для вирішення питання, чи передавати її до Верховного суду. Власенко зазначив, що цей триденний термін закінчився у понеділок, а у вівторок зранку захисник Тимошенко Олександр Плахотнюк зателефонував до Вищого спецсуду для того, аби з’ясувати, чи є скарзі недоліки, на що йому відповіли, що таких недоліків немає, а також назвали номер скарги і суддю, і зазначили, що потрібно вже чекати на вирішення питання щодо передачі скарги до Верховного суду.

Втім, за словами Власенка, окрім усного запиту, Плахотнюк подав ще й письмову заяву з проханням поінформувати, чи є у скарзі Тимошенко недоліки.

«Яким же було наше здивування, коли через 5 хвилин після передачі такої заяви Плахотнюку перетелефонували і сказали, що в заяві є недоліки, але копії ухвали ми вам не дамо, бо відправили її Тимошенко», - зазначив він.

«Таким чином на сьогоднішній день Вищий спеціалізований суд в абсолютно незаконний спосіб перешкоджає Тимошенко у передачі її скарги до Верховного суду. Основна мета цих дій проста: вони розуміють, що не мають іншої моделі поведінки, окрім того, як передати скаргу до Верховного суду, а у Верховного суду немає іншої моделі, окрім того, як скасувати незаконний вирок. Тому вони роблять спробу гратись в політичні ігри і хочуть вручити цю ухвалу Тимошенко в той момент, коли у неї не буде захисників, щоб вона не встигла усунути так звані недоліки, і це надасть їм можливість повернути скаргу без розгляду», - підкреслив Власенко, додавши, що на даний час Тимошенко ще не отримала ніяких документів від Вищого спеціалізованого суду.

Він також запевнив, що ніяких недоліків у заяві щодо скасування вироку у «газовій справі» бути не може.

Власенко також поінформував, що сьогодні до Вищого спеціалізованого суду буде подана заява від Тимошенко та її захисників про те, що екс-прем’єр вимагає надати якомога швидше своїм захисникам копію ухвали про усунення недоліків, а також заяву з вимогою надати можливість ознайомитись з усіма документами, які є на сьогоднішній день у Вищому спеціалізованому суді з цієї справи. За словами Власенка, такі заяви будуть подаватись до Вищого спеціалізованого суду щодня.

«Якщо українська влада буде продовжувати вчиняти такі дії, то ми звернемось з відповідною заявою до Комітету міністрів ради Європи, який сьогодні наглядає за виконанням рішень Європейського суду з прав людини, і ми будемо вимагати, щоб Комітет міністрів Ради Європи надав українській владі обов’язкові до виконання вказівки щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини», - сказав Власенко, додавши, що якщо українська влада не виконає вказівки Комітету міністрів Ради Європи, то він вправі прийняти рішення щодо застосування санкцій.

Довідка УНІАН. Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році. З кінця грудня 2011 року вона відбуває термін у Качанівській колонії в Харкові. З травня 2012 року через погіршення здоров’я Тимошенко перебуває на лікуванні в лікарні «Укрзалізниці» у Харкові.

30 квітня Європейський суд з прав людини визнав незаконним, політично мотивованим та свавільним арешт Тимошенко 5 серпня 2011 року у рамках судового розгляду так званої "газової справи».