Яценюк: Нехай Клюєв вмикає телевізор і почує, як я виконаю рішення суду

Голова фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк не має наміру оскаржувати рішення суду, яким його зобов’язано спростувати заяву про нібито причетність секретаря Ради національної безпеки та оборони Андрія Клюєва до організації провокацій під час акції опозиції у Києві 18 травня.

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Про це йдеться у переданому УНІАН прес-службою ВО “Батьківщина” коментарі Яценюка.

«Оскаржувати немає куди - там ще більш продажні судді», - зауважив він.

«Нехай Клюєв чекає засідання Верховної Ради і вмикає телевізор. Він почує, як я виконаю це замовне рішення суду з трибуни парламенту», - додав Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 серпня, Печерський районний суд Києва частково задовольнив позов Клюєва до Яценюка щодо поширення недостовірної інформації про нібито причетність Клюєва до організації провокацій 18 травня під час мітингу опозиції, та зобов’язав Яценюка спростувати інформацію на найближчій сесії Верховної Ради.

Також суд зобов’язав стягнути з Яценюка на користь Клюєва відшкодування у сумі 229 грн 40 коп.

Представник Яценюка в суді Ганна Онищенко наголосила, що суддя відхилила всі їхні клопотання.