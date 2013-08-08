Яценюк програв Клюєву у суді - він заплатить 229 гривень 40 копійок

Печерський районний суд Києва частково задовольнив позов секретаря Ради національної безпеки та оборони Андрія Клюєва до голови парламентської фракції “Батьківщина” Арсенія Яценюка щодо поширення недостовірної інформації про нібито причетність Клюєва до організації провокацій 18 травня під час мітингу опозиції, та зобов’язав Яценюка спростувати інформацію на найближчій сесії Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, рішення суду зачитала суддя Віта Бортницька.

“Визначити недостовірною, такою, що принижує честь і гідність ділової репутації, інформацію, поширену Яценюком під час засідання Верховної Ради 21 травня, наступного змісту: організована провокація секретарем РНБО Клюєвим”, - йдеться у рішення суду.

Крім того, суд зобов’язав Яценюка спростувати свою заяву щодо Клюєва на найближчій після набрання чинності судовим рішенням сесії ВР.

Також суд зобов’язав стягнути з Яценюка на користь Клюєва відшкодування у сумі 229 грн 40 коп.

Після оголошення рішення представник Яценюка Ганна Онищенко зазначила, що Яценюк виконає рішення суду, якщо не оскаржуватиме його.

“У будь-якому випадку Яценюк буде діяти в межах закону. Якщо він прийме рішення не оскаржувати надалі рішення суду, то, звичайно, він виконає вимоги”, - сказала Онищенко.

Вона також зауважила, що таке рішення суду було очікуваним.

“Це було чітко зрозуміло, коли, починаючи з першого засідання, він відхилив всі наші клопотання. Ми викликали свідків, які могли підтвердити, що дійсно організовувалась провокація. Вони готові були надати ці свідчення у судовому засіданні. Але суд їх не викликав. Крім того, ми вимагали залучити до справи третіх осіб — народних депутатів, які мають інформацію стосовно предмету даного позову. І тут суд відмовив. Таким чином, суд відрізав будь-які шляхи надання відповідних доказів зі сторони відповідача”, - наголосила представник Яценюка.

Своєю чергою представник Клюєва Ольга Просянюк вважає рішення суду законним і обгрунтованим.

“Враховуючи те, що відповідачем не надано жодних доказів, що саме Клюєв причетний до організації тих провокацій, які відбулися 18 травня, рішення суду є законним і обгрунтованим”, - сказала Просянюк.

За її словами, якщо Яценюк не виконає рішення суду, то може притягнутися до кримінальної відповідальності за невиконання судових рішень.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня у Києві відбувалися акція опозиції «Вставай, Україно!» та антифашистський марш, організований Партією регіонів.

Під час акції опозиції відбулися сутички між прихильниками партії «Свобода» і молодиками в спортивних костюмах.

Біля будівлі Головного управління МВС в Києві на вулиці Володимирській молодики спортивної статури побили журналістку «5-го каналу» Ольгу Сніцарчук і фотографа газети «Коммерсант» Владислава Соделя, які знімали бійку.

21 травня у парламенті Яценюк заявив, що провокаційні події під час політичних акцій 18 травня у Києві відбувалися з відома Президента України Віктора Януковича й були організовані Клюєвим і Міністерством внутрішніх справ.