Мер Івано-Франківська, якого збив автомобіль, претензій до водія не має

Міський голова Івано-Франківська Віктор Анушкевичус, якого збив автомобіль «Урал»на Львівщині, претензій до водія не має.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міського голови, 8 серпня о 9.20 Анушкевичус потрапив у ДТП. Відпочиваючи у Львівській області разом із сім’єю, він здійснював ранкову велопрогулянку із сином. На вузькій дорозі назустріч їм вилетів автомобіль «Урал». В результаті ДТП постраждав лише Анушкевичус. Учасники ДТП претензій один до одного не мають.

Стан міського голови лікарі оцінюють як середньої важкості. Вчора він повернувся до Івано-Франківська, де під керівництвом головного хірурга міста проходить медичне обстеження.

З 5 серпня Анушкевичус перебуває у відпустці.