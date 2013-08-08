Мер Івано-Франківська на велосипеді потрапив під вантажівку - джерело

Про це повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах.

За отриманою інформацією, дорожньо-транспортна пригода сталася близько 9.20 неподалік села Урич Сколівського району.

Анушкевичус катався на гірському велосипеді і раптово втративши керування виїхав на проїжджу частину автотраси та потрапив під колеса вантажного автомобіля „Урал”. Постраждалого з травмами було госпіталізовано в лікарню.

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У прес-службі Управління ДАІ у Львівській області, кореспонденту УНІАН повідомили, що сьогодні в Сколівському районі зафіксовано ДТП за участі велосипедиста, який потрапив під колеса вантажного автомобіля і внаслідок ДТП отримав перелом руки та забої тіла.

“Обставини ДТП розслідуються”, - повідомили в прес-службі обласної ДАІ.

Однак, у ДАІ відмовилися надати інформацію про особу постраждалого.