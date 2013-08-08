Мер Івано-Франківська на велосипеді потрапив під вантажівку - джерело
Сьогодні під час ДТП у Сколівському районі Львівщини постраждав міський голова Івано-Франківська Віктор Анушкевичус.
Про це повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах.
За отриманою інформацією, дорожньо-транспортна пригода сталася близько 9.20 неподалік села Урич Сколівського району.
Анушкевичус катався на гірському велосипеді і раптово втративши керування виїхав на проїжджу частину автотраси та потрапив під колеса вантажного автомобіля „Урал”. Постраждалого з травмами було госпіталізовано в лікарню.
На тему: Прем'єр Естонії встановив особистий рекорд під час велопробігу з Таллінна в Тарту
У прес-службі Управління ДАІ у Львівській області, кореспонденту УНІАН повідомили, що сьогодні в Сколівському районі зафіксовано ДТП за участі велосипедиста, який потрапив під колеса вантажного автомобіля і внаслідок ДТП отримав перелом руки та забої тіла.
“Обставини ДТП розслідуються”, - повідомили в прес-службі обласної ДАІ.
Однак, у ДАІ відмовилися надати інформацію про особу постраждалого.