Суд відмовився показувати активістам депутатські декларації

Окружний адміністративний суд Києва відмовив у задоволенні клопотання директора Центру політичних студій та аналітики Віктора Тарана до апарату Верховної Ради з приводу ненадання декларацій ряду народних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення суддею Ариною Литвиновою було винесено сьогодні.

Зокрема, на сьогоднішньому засіданні суд розглянув отримані додаткові докази у справі, зокрема, скрін-шоти відправлених апаратом ВР електронних листів на електронну адресу Центру політичних студій.

Представник апарату ВР Юрій Долгов зазначив, що представлені докази є достатніми, але представник позивача Ольга Сушко зазначила, що це є недостатнім. На її думку, відправлена на електронну адресу інформація щодо декларацій народних депутатів України Арсенія Яценюка, Віталія Кличка та інших не є повною інформацією щодо їх декларацій про доходи за минулий рік.

Після засідання суду Таран повідомив журналістів, що він оскаржуватиме прийняте сьогодні рішення суду.

“Ми будемо однозначно оскаржувати це рішення, але воно показало, що в Україні верховенство права є отаке. Є норми, які гарантують доступ громадян до декларацій чиновників. Мені дуже шкода, що громадяни таки не отримали інформацію про доходи чиновників, які вони отримують за минулий рік”, - сказав Таран.

Він наголосив, що це свідчить про непрозорість та не публічність. За його словами, його найбільше здивувала ситуація, що не були отримані декларації про доходи лідерів опозиційних фракцій Верховної Ради, які, за інформацією апарату ВР, не дали згоду на те, щоб ця інформація була оприлюднена для громадськості.

“Суд не задовольнив клопотання, незважаючи на те, що існують окремі норми у законах. Чим страшне це рішення: ці норми закони почали діяти у цьому році в перший раз і по суті ми сьогодні створюємо практику, яким чином чиновники будуть звітувати, і якщо в цьому році у нас чиновники навчаться не надавати інформацію, якщо чиновники побачать, що це їм буде сходити з рук, це означає, що в наступному році ми отримаємо ще менше декларацій”, - зазначив Таран.