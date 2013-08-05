Активісти намагаються витребувати декларації нардепів через суд

Окружний адміністративний суд Києва сьогодні розгляне справу за позовом директора Центру політичних студій та аналітики, керівник аналітичної програми «Чесно» Віктора Тарана до апарату Верховної Ради України.

Апарат парламенту відмовився надати активістам декларації народних депутатів ВР та членів їхніх родин, мотивуючи відмову конфіденційністю інформації.

Згідно з законами України «Про доступ до публічної інформації» та «Про засади запобігання і протидії корупції» декларації депутатів не лише повинні надаватися на запити, а й підлягають публікації в офіційних друкованих виданнях, - зазначає Радіо Свобода.

Депутати мали подати декларації до апарату Верховної Ради до 1 квітня. Протягом 30 днів після подання декларації мали бути опубліковані в офіційних виданнях парламенту. Станом на 26 квітня рух «Чесно» знайшов лише 153 з 444 декларацій.

19 липня рух «Чесно» подав позов до апарату парламенту з приводу відмови у наданні декларацій на звернення активістів.