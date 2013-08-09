П'єсу «Хто хоче вбити Юлію Тимошенко?» покажуть в Канаді, США та Хорватії

Постановник п'єси "Хто хоче вбити Юлію Тимошенко?", хорватський режисер Яків Седлар заявляє, що найближчим часом цей спектакль буде представлений глядачам Канади, США та Хорватії.

Про це повідомляє РІА "Новости". П'єса, що оповідає про життя екс-прем'єра України, опозиціонерки Тимошенко була представлена ​​на початку серпня в Единбурзі (Великобританія) в рамках фестивалю Edinburg Festival Fringe.

Роль головної героїні виконала актриса і продюсер п'єси Інес Вуртц.

"У нас є домовленості про показ в Канаді, Америці та Хорватії. У Загребі спектакль вийде, звичайно, хорватською мовою. Ми сподіваємося, що він буде показаний і в Києві, коли в першому ряду сидітиме Юлія Тимошенко, яка побачить його вживу" , - сказав Яків Седлар в інтерв'ю газеті "Известия".

За його словами, спектакль, прем'єра якого відбулася в шотландському Единбурзі в рамках фестивалю Edinburgh Festival Fringe, досі збирає повний зал глядачів.

"Поки ми збираємо повні зали. Отримали хороші відгуки критиків. Одні поставили спектаклю чотири зірки, інші - три, що вважаємо дуже гарним показником. І я думаю, що публіка буде і далі його дивитися. Ми в постановці хотіли описати ситуацію, в якій опинилася жінка, яка не заслужила такого покарання. Тому що вона не зробила того, в чому була звинувачена ", - зазначив режисер.