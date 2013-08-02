В Единбурзі презентували п'єсу «Хто хоче вбити Юлію Тимошенко?»

Сьогодні у Единбурзі під час відкриття фестивалю Edinburg Festival Fringe презентовано п‘єсу про життя лідера української опозиції Юлії Тимошенко.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Батьківщині».

Як зазначається в повідомленні, п‘єса «Хто хоче вбити Юлію Тимошенко?» розповідає про боротьбу колишнього прем‘єр-міністра України за демократію та про її політично-мотивоване ув‘язнення.

«Я надзвичайно пишаюся тим, що змогла зіграти у цій п‘єсі. Дуже важливо, щоб якомога більше людей дізналися про долю Юлії Тимошенко та її незаконне ув‘язнення», - сказала після прем‘єр головна героїня та продюсер п‘єси Інес Вуртц.

«Нашою метою було розповісти історію цієї мужньої жінки, цього великого політика, яку, поза сумнівом, було засуджено незаконно», - зазначив режисер п‘єси Яков Седлар.

Під час прем’єри була присутня донька Юлії Тимошенко Євгенія. «Сьогодні через мистецтво було передано правду про життя моєї мами. Режим може зупинити пресу, телебачення, але йому не під силу зупинити мистецтво. Це правда, яка звільнить мою маму», - сказала вона після прем‘єри.

Фестиваль Edinburg Fringe проходить 2-26 серпня в Единбурзі (Велика Британія). Edinburgh Festival Fringe (The Fringe), який є найбільшим фестивалем мистецтв у світі, було засновано у 1947 році. Цей щорічний фестиваль проходить в Единбурзі у серпні. Єдиним політиком, за життя якого було поставлено п‘єсу про нього, є Нельсон Мандела.