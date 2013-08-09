Собаки взяли слід Мельника і повели слідчих до лісу (фото)

В Ірпені до будинку Петра Мельника, який втік з-під домашнього арешту, правоохоронці привели кінологів. Собаки взяли слід Мельника і вийшли надвір. Пішли в бік нової дороги на трасу Ірпінь-Київ.

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Собака повів правоохоронців в ліс за будинок. Слідчі разом з журналістами побігли за собакою, повідомляє Коцюбинське.com.ua.

200 метрів по лісу йшов слід, після чого він вийшов на трасу і собаки його втратили. “Очевидно його забрали на машині,” – припустив інспектор. В інших місцях собаки слід не брали.

Родичі Мельника висловили побоювання, щоб тіло Мельника не знайшли, як Мазурка, десь у лісі.

Як повідомляв УНІАН, Мельник, який перебував під домашнім арештом, втік, позбавившись електронного браслета. “Сигнал тривоги надійшов на пульт контролю за особами, які перебувають під домашнім арештом.

Вжиті необхідні заходи щодо розшуку підозрюваного”, - йдеться в повідомленні МВС. Міністр внутрішніх справ Захарченко призначив службове розслідування з метою з’ясування всіх обставин того, що сталося.

Сьогодні, 9 серпня, вранці слідчий подав до суду клопотання про зміну запобіжного заходу Мельнику з домашнього арешту на тримання під вартою. З цим клопотанням, згідно із статтею 184 КПК України, підозрюваний був ознайомлений заздалегідь.