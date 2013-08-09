Азаров вважає неприпустимою втечу Мельника

Про це він повідомив у ході спілкування з користувачами Facebook.

На тему: Мельник втік з-під домашнього арешту

"Міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко доповів мені про цей інцидент. Я доручив йому вжити всі необхідні заходи, які здійснюють органи внутрішніх справ у подібних ситуаціях. Вважаю таку поведінку Мельника неприпустимою", - заявив Азаров.

Як повідомляв УНІАН, Мельник, який перебував під домашнім арештом, втік, позбавившись електронного браслета.

“Сигнал тривоги надійшов на пульт контролю за особами, які перебувають під домашнім арештом. Наразі на місці працює слідчо-оперативна група. Вжиті необхідні заходи щодо розшуку підозрюваного”, - йдеться в повідомленні МВС.

Міністр внутрішніх справ Захарченко призначив службове розслідування з метою з’ясування всіх обставин того, що сталося.

Сьогодні, 9 серпня, вранці слідчий подав до суду клопотання про зміну запобіжного заходу Мельнику з домашнього арешту на тримання під вартою. З цим клопотанням, згідно із статтею 184 КПК України, підозрюваний був ознайомлений заздалегідь.