ЗМІ: Дільничий ще вчора знав, що Мельник зняв браслет, але чомусь чекав ранку (відео)

Міліціонер з невідомих причин не підняв тривогу та самостійно не перевірив екс-ректора Петра Мельника, який знаходився під домашнім арештом.

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У МВС не підтвердили інформацію, що з'явилася у ЗМІ, начебто використання електронних браслетів припиняється, доки не буде з'ясовано, як саме Петро Мельник зміг зняти свій пристрій, повідомляє ТСН.

Нагадаємо, прокуратура підозрює, що міліція навмисно відпустила Мельника. Адже у разі спроби зняти або пошкодити браслет, він миттєво посилає сигнал на диспетчерський пульт.

9 серпня стало відомо, що підозрюваний у хабарництві екс-ректор Петро Мельник втік з-під домашнього арешту, знявши з руки електронний браслет.

Як повідомлялося раніше, Петра Мельника було затримано 27 липня під час отримання хабара у розмірі 120 тис. грн. 7 серпня йому на руку вділи супутниковий браслет стеження.