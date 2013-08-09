ЗМІ: Дільничий ще вчора знав, що Мельник зняв браслет, але чомусь чекав ранку (відео)

22:35, 09 серпня 2013
Політика
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Сигнал про те, що Петро Мельник зняв браслет, дійшов до дільничого ще вчора ввечері, 8 серпня. Але міліціонер вирішив навідати підозрюваного тільки сьогодні вранці, коли саме й виявив зникнення Мельника.

Міліціонер з невідомих причин не підняв тривогу та самостійно не перевірив екс-ректора Петра Мельника, який знаходився під домашнім арештом. 

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У МВС не підтвердили інформацію, що з'явилася у ЗМІ, начебто використання електронних браслетів припиняється, доки не буде  з'ясовано, як саме Петро Мельник зміг зняти свій пристрій, повідомляє ТСН.

Нагадаємо, прокуратура підозрює, що міліція навмисно відпустила Мельника. Адже у разі спроби зняти або пошкодити браслет, він миттєво посилає сигнал на диспетчерський пульт.

9 серпня стало відомо, що підозрюваний у хабарництві екс-ректор Петро Мельник втік з-під домашнього арешту, знявши з руки електронний браслет.

 Як повідомлялося раніше, Петра Мельника було затримано 27 липня під час отримання хабара у розмірі 120 тис. грн. 7 серпня йому на руку вділи супутниковий браслет стеження.

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